Мать погибшего во Львове скутериста отсудила более миллиона гривен

В прошлом году во Львове произошло смертельное ДТП, в котором погиб 19-летний скутерист. Мать погибшего отсудила более миллиона гривен компенсации.

Франковский райсуд признал виновным в совершении аварии 46-летнего львовянина Алексея Иванова. Он должен выплатить женщине 900 тысяч гривен.

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В результате аварии погиб 19-летний парень

В приговоре суда говорится, что смертельное ДТП случилось 18 июля 2020 года на улице Кульпарковской. Алексей Иванов за рулем автомобиля Opel Astra поворачивал на улицу Копистинского. Он не предоставил преимущества в движении скутера Honda Giorno. В результате столкновения 19-летний скутерист попал в больницу. Там он умер от тяжелых травм.

Во время судебного заседания 46-летний львовянин признал свою вину. Мать погибшего подала иск к страховой компании о взыскании 254 тысячи гривен материального ущерба – расходы на лечение и погребение. Также она судилась с виновником ДТП о возмещении 1,5 миллиона гривен. Адвокат Иванова отметил, что его клиент добровольно возместил женщине 200 тысяч гривен.

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Женщине должны выплатить более миллиона гривен

Судья Юрий Ванивский, исследовав материалы дела, признал Иванова виновным в совершении ДТП. Мужчине назначили 3 года за решеткой с лишением водительского удостоверения на год. Однако подсудимого освободили от отбывания наказания, установив взамен 1,5 года условно.

Суд также взыскал в пользу матери погибшего 153,7 тысячи гривен со страховой компании, ведь именно такая сумма подтверждалась чеками. Еще 900 тысяч гривен моральной компенсации должен выплатить виновник ДТП. Согласно украинскому законодательству, на этот судебный приговор еще можно подать апелляцию.

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