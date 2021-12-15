Франківський райсуд визнав винним у вчиненні аварії 46-річного львів'янина Олексія Іванова. Він повинен виплатити жінці 900 тисяч гривень.

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Внаслідок аварії загинув 19-річний хлопець

У вироку суду мовиться, що смертельна ДТП трапилась 18 липня 2020 року на вулиці Кульпарківській. Олексій Іванов за кермом автівки Opel Astra повертав на вулицю Копистинського. Він не надав переваги у русі скутеру Honda Giorno. Внаслідок зіткнення 19-річний скутерист потрапив у лікарню. Там він помер від важких травм.

Під час судового засідання 46-річний львів'янин визнав свою провину. Мати загиблого подала позов до страхової компанії про стягнення 254 тисячі гривень матеріальної шкоди – витрати на лікування та поховання. Також вона позивалася до винуватця ДТП про відшкодування 1,5 мільйона гривень. Адвокат Іванова зазначив, що його клієнт добровільно відшкодував жінці 200 тисяч гривень.

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Жінці повинні виплатити понад мільйон гривень

Суддя Юрій Ванівський, дослідивши матеріали справи, визнав Іванова винним у вчиненні ДТП. Чоловікові призначили 3 роки за ґратами з позбавленням водійського посвідчення на рік. Однак підсудного звільнили від відбування покарання, встановивши натомість 1,5 року умовно.

Суд також стягнув на користь матері загиблого 153,7 тисячі гривень зі страхової компанії, адже саме така сума підтверджувалась чеками. Ще 900 тисяч гривень моральної компенсації повинен виплатити винуватець ДТП. Згідно з українським законодавством, на цей судовий вирок ще можна подати апеляцію.

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