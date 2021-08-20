Международное агентство Fitch повысило кредитный рейтинг Львова

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings пересмотрело и повысило кредитный рейтинг Львова. Такие изменения являются позитивным сигналом для международных банков.

Повышение кредитного рейтинга свидетельствует о привлекательных условиях сотрудничества с городом. Львов ожидает следующего поднятия.

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Кредитный рейтинг Львова повысился

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings улучшило прогноз Львова по долгосрочным кредитным рейтингам дефолта эмитента (IDR) в иностранной и местной валюте. По словам начальника управления инвестиций и проектов Романа Старецкого, это позитивный сигнал для международных банков, который свидетельствует о привлекательных условиях сотрудничества с городом.

Мы в управлении инвестиций и проектов приветствуем такие позитивные новости из Fitch Ratings. Надо отдать должное этому агентству с беспрекословно высокой репутацией, которое оперативно пересматривает рейтинги городов после изменения суверенных рейтингов,

– добавил чиновник.

Старецький отметил, что Львовская городская территориальная община ожидает следующего улучшения кредитного рейтинга.

Итак, прогноз Fitch Ratings относительно долгосрочных кредитных рейтингов дефолта эмитента Львова сейчас находится на уровне "B" с прогнозом "Позитивный". Кредитоспособность Львова соответствует уровню "b+". Ранее прогноз Львова по IDR соответствовал уровню "Стабильный".

Fitch Ratings – одно из 3 ведущих рейтинговых агентств мира. Оно имеет штаб-квартиры в Лондоне и Нью-Йорке и сеть представительств в более 50 странах. Агентство по стандартизированной шкале оценивает кредитный рейтинг заемщиков в более чем 150 стран мира, осуществляет исследования и анализ коммерческих и государственных организаций.