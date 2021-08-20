Підвищення кредитного рейтингу свідчить про привабливі умови співпраці з містом. Львів очікує наступного підняття.

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Кредитний рейтинг Львова підвищився

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings покращило прогноз Львова щодо довгострокових кредитних рейтингів дефолту емітента (IDR) в іноземній та місцевій валюті. За словами начальника управління інвестицій та проєктів Романа Старецького, це є позитивним сигналом для міжнародних банків, який свідчить про привабливі умови співпраці з містом.

Ми в управлінні інвестицій та проєктів вітаємо такі позитивні новини з Fitch Ratings. Треба віддати належне цій агенції з беззаперечно високою репутацією, яка оперативно переглядає рейтинги міст після зміни суверенних рейтингів,

– додав посадовець.

Старецький зазначив, що Львівська міська територіальна громада очікує наступного покращення кредитного рейтингу.

Отже, прогноз Fitch Ratings щодо довгострокових кредитних рейтингів дефолту емітента Львова наразі перебуває на рівні "B" з прогнозом "Позитивний". Кредитоспроможність Львова відповідає рівню "b+". Раніше прогноз Львова щодо IDR відповідав рівню "Стабільний".

Зауважте! Fitch Ratings — одне з 3 провідних рейтингових агентств світу. Воно має штаб-квартири у Лондоні та Нью-Йорку та мережу представництв у понад 50 країнах. Агенство за стандартизованою шкалою оцінює кредитний рейтинг позичальників у більш ніж 150 країн світу, здійснює дослідження та аналіз комерційних і державних організацій.