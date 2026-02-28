Укр Рус
28 февраля, 07:34
После лет неизвестности во Львов на щите вернулся Михаил "Лемберг" Сцельников

София Рожик
Основні тези
  • Тело Михаила-Виктора "Лемберга" Сцельникова, который считался без вести пропавшим с мая 2023 года, вернули во Львов.
  • О данном захоронении станет известно позже.

Во Львов вернули тело Михаила-Виктора "Лемберга" Сцельникова. С мая 2023 года он официально считался без вести пропавшим.

О прибытии тела воина сообщила его мама, писательница Елена Чернинька.

Как встретили "Лемберга" во Львове?

Встретили тело "Лемберга" в пятницу, 27 февраля.

"Лемберга" привезли на щите. Завтра (28 февраля – 24 Канал) будем знать день захоронения. Ты так долго ехал домой, мое Солнышко,
– написала Елена Чернинька.

"Лемберг" вернулся домой на щите: смотрите видео

 

 

О совпадении ДНК стало известно 20 февраля. Тело вернули в результате обмена в августе 2025 года.

А в 2024 году Елена Чернинько издала книгу "Лемберг: мамочку, ну не плачь" в память о сыне.

Что известно о Михаиле Сцельникова?

  • По словам пресс-офицера 93-й ОМБр Ирины Рыбаковой Михаил Сцельников служил в разведке 3-го механизированного батальона. Он погиб в мае 2023 года в Донецкой области.

  • Елена Чернинька рассказывала, что тело сына не могли эвакуировать из-под Бахмута, поэтому долгое время его считали пропавшим без вести.

  • "Лемберг" был сыном подозреваемого в убийстве Андрея Парубия 52-летнего Михаила Сцельникова. Елена Чернинько отмечала, что не общалась с бывшим мужем почти 30 лет. Она подчеркивала, что память о Михаиле не должна быть искажена.