Во Львове мужчина обругал водителя за то, что он остановился во время минуты молчания

Во Львове во время общенациональной минуты молчания между водителями произошел конфликт. Один из них сигналил и ругался, требуя пропустить его.

Впоследствии он получил административный протокол. Об этом сообщает полиция Львовской области.

Что известно об инциденте?

Происшествие произошло 12 февраля на улице Малоголосковской. По данным полиции, 58-летний водитель из Тернопольщины остановил авто во время минуты молчания, а водитель сзади - 51-летний львовянин – начал сигналить и нецензурно выражаться, заставляя его ехать дальше.

Правоохранители составили на мужчину административный протокол по статье о мелком хулиганстве. Санкция предусматривает штраф от 51 до 119 гривен, общественные или исправительные работы, или административный арест до 15 суток.

Сам водитель признал вину, попросил прощения и объяснил, что не услышал оповещения о минуте молчания и находился в сильном эмоциональном состоянии, потому что вез ребенка в больницу.

Конфликт на дороге во Львове во время минуты молчания. Смотрите видео: полиция Львовщины

