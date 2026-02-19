Во Львове мужчина обругал водителя за то, что он остановился во время минуты молчания
- Во Львове во время минуты молчания произошел конфликт между водителями, один из которых сигналил и ругался.
- Правоохранители составили на нарушителя административный протокол, он признал вину и объяснил свои действия эмоциональным состоянием.
Во Львове во время общенациональной минуты молчания между водителями произошел конфликт. Один из них сигналил и ругался, требуя пропустить его.
Впоследствии он получил административный протокол. Об этом сообщает полиция Львовской области.
Смотрите также Верховная Рада поддержала установление ежедневной общенациональной минуты молчания
Что известно об инциденте?
Происшествие произошло 12 февраля на улице Малоголосковской. По данным полиции, 58-летний водитель из Тернопольщины остановил авто во время минуты молчания, а водитель сзади - 51-летний львовянин – начал сигналить и нецензурно выражаться, заставляя его ехать дальше.
Правоохранители составили на мужчину административный протокол по статье о мелком хулиганстве. Санкция предусматривает штраф от 51 до 119 гривен, общественные или исправительные работы, или административный арест до 15 суток.
Сам водитель признал вину, попросил прощения и объяснил, что не услышал оповещения о минуте молчания и находился в сильном эмоциональном состоянии, потому что вез ребенка в больницу.
Конфликт на дороге во Львове во время минуты молчания. Смотрите видео: полиция Львовщины
Другие скандалы в Украине, которые произошли во время минуты молчания?
Сетью распространялось видео, на котором мужчина в центре Ивано-Франковска показывал запрещенный жест. Инцидент произошел во время минуты молчания. Полиция установила личность с видео и привлекла к ответственности.
Во Львове водитель автобуса кричал на военного, который попросил остановить транспорт во время минуты молчания. Инцидент произошел с водителем автобуса №51, обслуживаемого компанией "Успех-БМ", которая извинилась за поведение водителя.