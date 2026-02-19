Згодом він отримав адміністративний протокол. Про це повідомляє поліція Львівщини.

Що відомо про інцидент?

Подія сталася 12 лютого на вулиці Малоголосківській. За даними поліції, 58-річний водій з Тернопільщини зупинив авто під час хвилини мовчання, а водій позаду - 51-річний львів’янин – почав сигналити та нецензурно висловлюватися, змушуючи його їхати далі.

Правоохоронці склали на чоловіка адміністративний протокол за статтею про дрібне хуліганство. Санкція передбачає штраф від 51 до 119 гривень, громадські або виправні роботи, або адміністративний арешт до 15 діб.

Сам водій визнав провину, попросив вибачення та пояснив, що не почув сповіщення про хвилину мовчання й перебував у сильному емоційному стані, бо віз дитину до лікарні.

Конфлікт на дорозі у Львові під час хвилини мовчання. Дивіться відео: поліція Львівщини

Інші скандали в Україні, які відбулися під час хвилини мовчання?