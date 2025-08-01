Поліція встановила особу з відео та притягнула до відповідальності. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Івано-Франківщини.

Дивіться також Український військовий відповів реперці, яка його висміяла: "Тортури – це злочин"

Що сталось в Івано-Франківську під час хвилини мовчання?

Правоохоронці виявили відео інциденту під час моніторингу соцмереж. На записі зафіксовано, як перехожий показує нацистське вітання у момент загальнонаціональної хвилини мовчання 1 серпня в Івано-Франківську.

Дільничні офіцери оперативно виявили чоловіка на вулиці Січових Стрільців у місті. Ним виявився 53-річний мешканець Богородчанської громади. Він визнав свою провину.

Чоловік демонструє заборонений жест у центрі українського міста: дивіться відео

Поліцейські провели з ним профілактичну бесіду та склали адміністративний протокол за статтею ККУ "Дрібне хуліганство".

Чоловіку загрожує штраф або громадські роботи від 40 до 60 годин, або виправні роботи на строк від одного до двох місяців, або арешт на строк до 15 діб.

До слова, у Львові водій автобуса накричав на військовослужбовця, який попросив зупинити транспорт під час хвилини мовчання.