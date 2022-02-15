Могут быть различные диверсионные группы, – Садовый обратился к львовянам из-за угрозы вторжения

15 февраля 2022 , 09:34
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Источник:

ютуб Андрея Садового

На фоне угрозы вторжения России Андрей Садовый обратился к жителям Львова. Мэр заявил, что врагу нужна дезорганизация. Поэтому могут быть различные диверсионные группы.

Садовый подчеркнул, что могут случаться нештатные ситуации. В то же время Львов будет жить даже в случае полного отключения электроснабжения.

Заметьте Во Львове создадут подземную операционную на случай чрезвычайной ситуации

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Автор: Мар'яна Бекало