Могут быть различные диверсионные группы, – Садовый обратился к львовянам из-за угрозы вторжения
15 февраля 2022 , 09:34Читати новину українською
Источник:ютуб Андрея Садового
На фоне угрозы вторжения России Андрей Садовый обратился к жителям Львова. Мэр заявил, что врагу нужна дезорганизация. Поэтому могут быть различные диверсионные группы.
Садовый подчеркнул, что могут случаться нештатные ситуации. В то же время Львов будет жить даже в случае полного отключения электроснабжения.
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