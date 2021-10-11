Мокрый снег и гололедица: прогноз погоды на Львовщине 12 – 16 октября

По прогнозам синоптиков, на Львовщине будет гололедица, а в горах – мокрый снег. Иногда будет падать дождь, а утром область будет укрывать туман.

Ночью столбики термометров местами будут опускаться до 0 градусов. Днем температура составит 9 – 13 градусов тепла.

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Прогноз погоды на 12 – 16 октября

Во вторник, 12 октября, погоду во Львовской области будет определять котловина от циклона над Балтийским морем и прохождение атмосферных фронтов с запада. В области будет облачно с прояснениями. Временами будет падать небольшой дождь.

Ночью и утром регион окутает слабый туман видимостью 500 – 1000 метров. Ветер – западный, 7 – 12 метров в секунду. Температура ночью составит 0 – 4 градуса тепла, а днем – 9 – 11 градусов выше нуля.



Прогноз погоды на 12 октября / Данные Укргидрометцентра

В среду, 13 октября, во Львовской области тоже будет облачно с прояснениями. Временами будет идти небольшой дождь, а в горах кое-где с мокрым снегом. Ночью и утром отдельные участки дорог укроет гололедица.

Ветер – западный, 7 – 12 метров в секунду. Температура ночью будет колебаться от 1 до 4 градусов тепла, а днем – от 8 до 10 градусов выше нуля.



Прогноз погоды на 13 октября / Данные Укргидрометцентра

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В четверг, 14 октября, как и во все предыдущие дни, в области будет облачно с прояснениями. Временами будет падать небольшой дождь, а в горах – мокрый снег. Ночью и утром на дорогах будет гололедица.

Ветер – западный со скоростью 7 – 12 метров в секунду. Температура ночью составит 1 – 4 градуса выше нуля, а днем – 8 – 10 градусов тепла.



Прогноз погоды на 14 октября / Данные Укргидрометцентра

В пятницу, 15 октября, во Львовской области будет облачно с прояснениями. В течение суток существенных осадков не прогнозируют.

Ветер – юго-западный, 7 – 12 метров в секунду. Температура ночью будет колебаться от 2 до 4 градусов тепла, а днем – от 11 до 13 градусов выше нуля.



Прогноз погоды на 15 октября / Данные Укргидрометцентра

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В субботу, 16 октября, в области также будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер – юго-западный со скоростью 7 – 12 метров в секунду.

Температура ночью будет колебаться от 2 до 4 градусов тепла, а днем – от 11 до 13 градусов выше нуля.



Прогноз погоды на 16 октября / Данные Укргидрометцентра