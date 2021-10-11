Вночі стовпчики термометрів подекуди опускатимуться до 0 градусів. Вдень температура становитиме 9 – 13 градусів тепла.

До теми Всі західні регіони заливатимуть дощі: прогноз погоди на 12 жовтня

Прогноз погоди на 12 – 16 жовтня

У вівторок, 12 жовтня, погоду на Львівщині визначатиме улоговина від циклону над Балтійським морем та проходження атмосферних фронтів із заходу. В області буде хмарно з проясненнями. Часом падатиме невеликий дощ.

Вночі та вранці Львівщину огорне слабкий туман видимістю 500 – 1000 метрів. Вітер – західний, 7 – 12 метрів за секунду. Температура вночі становитиме 0 – 4 градуси тепла, а вдень – 9 – 11 градусів вище нуля.



Прогноз погоди на 12 жовтня / Дані Укргідрометцентру

У середу, 13 жовтня, на Львівщині теж буде хмарно з проясненнями. Часом йтиме невеликий дощ, а в горах подекуди з мокрим снігом. Вночі та вранці окремі ділянки доріг вкриє ожеледиця.

Вітер – західний, 7 – 12 метрів за секунду. Температура вночі коливатиметься від 1 до 4 градусів тепла, а вдень – від 8 до 10 градусів вище нуля.



Прогноз погоди на 13 жовтня / Дані Укргідрометцентру

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У четвер, 14 жовтня, які в усі попередні дні, в області буде хмарно з проясненнями. Часом падатиме невеликий дощ, а в горах – мокрий сніг. Вночі та вранці на дорогах буде ожеледиця.

Вітер – західний зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду. Температура вночі становитиме 1 – 4 градуси вище нуля, а вдень – 8 – 10 градусів тепла.



Прогноз погоди на 14 жовтня / Дані Укргідрометцентру

У п'ятницю, 15 жовтня, на Львівщині буде хмарно з проясненнями. Протягом доби істотних опадів не прогнозують.

Вітер – південно-західний, 7 – 12 метрів за секунду. Температура вночі коливатиметься від 2 до 4 градусів тепла, а вдень – від 11 до 13 градусів вище нуля.



Прогноз погоди на 15 жовтня / Дані Укргідрометцентру

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У суботу, 16 жовтня, в області також буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер – південно-західний зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду.

Температура вночі коливатиметься від 2 до 4 градусів тепла, а вдень – від 11 до 13 градусів вище нуля.



Прогноз погоди на 16 жовтня / Дані Укргідрометцентру