Натомість у західних регіонах термометри не покажуть вище за +13 градусів.
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Прогноз погоди від Наталки Діденко
Джерело: фейсбук Наталки Діденко
За словами синоптикині, дощі в Україні з'являються поступово. 12 жовтня вони періодично йтимуть в західних та північних областях, а також зачеплять Вінниччину, яка належить до центральних областей.
Схід, південь, більшість центру якихось істотних дощів не отримають від атмосфери. Хіба що вологим бонусом – тумани, які радуватимуть фотографів та псуватимуть нерви водіям. У Карпатах дощ переходитиме часом у сніг,
– розповіла Наталка Діденко.
Вона додала, що температура повітря особливо не зміниться: вночі -3...+4 градуси, вдень +9...+13 градусів, у східних областях та на південному сході +10...+16 градусів.
У Києві 12 жовтня буде хмарно, однак важко спрогнозувати, чи дощитиме у столиці. Температура повітря буде +11...+14 градусів.
Прогноз погоди від Укргідрометцентру
На Західній Україні небо буде у полоні хмар. У другій половині дня слід чекати на дощі, які не стихатимуть аж до пізнього вечора. Повітря прогріється лише до +9...+11 градусів. На сході буде абсолютно протилежна погода – сонячно, сухо та +14...+16 градусів.
Негода зачепить і частину північних регіонів. Дощі слід чекати, до прикладу, на Житомирщині. Стовпчики термометрів покажуть +10...+12 градусів. На півдні буде найтепліше. Не беручи до уваги Одещину, у південних регіонах буде сонячно та ясно, +15...+17 градусів.
Протягом усього дня у Києві буде триматися хмарна погода, опадів не прогнозують. Повітря прогріється до +10...+12 градусів.
Погода у містах України 12 жовтня
Ужгород – +11...+13
Львів – +9...+11
Івано-Франківськ – +10...+12
Тернопіль – +9...+11
Чернівці – +10...+12
Хмельницький – +9...+11
Луцьк – +10...+12
Рівне – +10...+12
Житомир – +11...+13
Вінниця – +11...+13
Одеса – +13...+15
Миколаїв – +14...+16
Херсон – +15...+17
Сімферополь – +17...+19
Кропивницький – +12...+14
Черкаси – +12...+14
Чернігів – +11...+13
Суми – +11...+13
Полтава – +12...+14
Дніпро – +12...+14
Запоріжжя – +15...+17
Донецьк – +14...+16
Луганськ – +14...+16
Харків – +12...+14
Київ – +10...+12
Погода в Україні 12 жовтня / Карта Укргідрометцентру