Влада також закликала жителів потенційно вразливих районів уважно стежити за оповіщеннями метеорологічної служби.

Раніше Велетенська скеля упала на житлові будинки у Мексиці: моторошні фото

Біля Мексики сформувався шторм

Очікується, що шторм Памела принесе сильні дощі на такі штати: Герреро, Коліма, Мічоакан, Наяріт і Халіско. У результаті це може призвести до сходу зсувів і повеней. Висота хвиль на західному узбережжі Мексики становитиме до 2 метрів.

Наразі шторм перебуває на відстані приблизно 425 кілометрів на північний захід від міста Мансанільо, що в штаті Коліма. Стихія рухається на північний захід зі швидкістю 6,6 метра за секунду. Вітер розганяється до 21 метра за секунду, однак бувають пориви до 27 метрів за секунду.

Поблизу узбережжя Мексики сформувався шторм: дивіться відео

Ураган Грейс на узбережжі Мексики: що відомо