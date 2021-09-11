Трагедія сталась у штаті Мехіко у селищі Тлалнепантла. Будинки просто засипало камінням.

До теми Жахливий смерч пронісся в Італії: є загиблі та постраждалі

Випадок зі скелею могли спровокувати зливи та землетрус

Ймовірно, що моторошний випадок спровокували стихійні лиха, адже цього тижня Мексику добряче заливало дощами. А в Акапулько раніше стався землетрус.

До пошуків залучили собак

Через велику небезпеку мешканців 80 будинків, що поблизу, евакуювали. Поки що на місці працюють рятувальники. Службові собаки домагають знайти людей, які живі, проте досі заблоковані під завалами.

Участь у рятувальній операції брали і волонтери. Вони утворювали ланцюги, які повільно розбирали каміння. Проте згодом рятувальники вирішили прибрати з місця добровільців і залишити лише членів родин.

Дивіться жахливі фото з Мексики / Фото AP:

Поблизу Акапулько раніше стався землетрус

Зазначимо, що поблизу мексиканського курорту Акапулько 7 вересня стався землетрус. В результаті удару стихії загинула щонаймеше одна людина. Сейсмологи кажуть, що магнітуда землетрусу сягала 7.

Читайте також Наслідки урагану Іда: кількість жертв у США перевищила 70 людей

Поштовхи відчували навіть у Мехіко, яке розташоване за 370 кілометрів від епіцентру. Без світла тимчасово залишилось близько 1,6 мільйона жителів країни.