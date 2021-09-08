Кількість загиблих зростає

Зокрема, 68-річний чоловік розбився, коли впав з даху. Загиблий намагався відремонтувати пошкодження, які оселі завдав ураган Іда.

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Також 71-річний чоловік помер через кисневу недостатність під час тривалого вимкнення електроенергії.

Окрім того, рятувальники виявили тіло жінки, яку упродовж тижня вважали зниклою безвісти.

Байден відвідав постраждалі регіони

Постраждалі регіони відвідав президент Джо Байден. Він наголосив, що часу більше нема: країна мусить боротися зі змінами клімату.

За словами лідера Штатів, екстремальна погода вже завдала страждань усій країні. Окрім того, кліматичні зміни вже завдали шкоди економіки.

Байден наголосив, що покращень очікувати не варто. Наразі питання, чи може ситуація погіршуватися.

Ураган Іда: головне