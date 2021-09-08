Число погибших растет

В частности, 68-летний мужчина разбился, когда упал с крыши. Погибший пытался устранить повреждения жилища которые нанес ураган Ида.

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Также 71-летний мужчина умер из-за кислородной недостаточности во время длительного отключения электроэнергии.

Кроме того, спасатели обнаружили тело женщины, которую в течение недели считали пропавшей без вести.

Байден посетил пострадавшие регионы

Пострадавшие регионы посетил президент Джо Байден. Он подчеркнул, что времени больше нет: страна должна бороться с изменениями климата.

По словам лидера Штатов, экстремальная погода уже принесла страдания всей стране. Кроме того, климатические изменения уже нанесли ущерб экономике.

Байден подчеркнул, что улучшений ожидать не стоит. Сейчас вопрос, может ли ситуация ухудшаться.

Ураган Ида: главное