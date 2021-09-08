Такое заявление американский лидер сделал на встрече с чиновниками в Нью-Джерси во время поездки в пострадавшие от урагана Ида регионы.
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Государство должно бороться с изменениями климата
В течение десятилетий ученые предупреждали о том, что экстремальные погодные условия станут еще более экстремальными, что изменение климата уже здесь, и мы переживаем его сейчас. У нас больше нет времени,
– отметил Байден.
Он подчеркнул, что от экстремальной погоды страдает вся страна. "Изменение климата угрожает нашей жизни, нашей экономике. Лучше не станет. Вопрос в том, может ли это ухудшиться", – добавил политик. Поэтому государство, убежден Байден, должно вмешаться и делать все, чтобы преодолеть негативные изменения климата и предотвратить дальнейшее его ухудшение.
Президент США представил масштабный инфраструктурный план, который, по его мнению, лучше защитит нацию от грядущих экстремальных погодных явлений и сократит выбросы.
К слову, во время визита в Нью-Джерси и Нью-Йорк президент США встречается с пострадавшими, сотрудниками служб быстрого реагирования и местными должностными лицами.
Ураган Ида в США: что известно
- Ида начал бушевать в южных регионах Соединенных Штатов 29 августа. Сначала ураган получил 4 категорию из 5 возможных. Хотя впоследствии ее ослабили до 3, однако скорость ветра превышала 240 километров в час.
- Когда ураган достиг Нью-Йорка, в городе объявили чрезвычайное положение после рекордного дождя.
- По состоянию на 6 сентября сообщали о по меньшей мере 64 жертвах стихии.