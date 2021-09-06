Большое количество людей умерли в затопленных квартирах и подвалах, не сумев выбраться оттуда.
Важно В США из-за урагана Ида семья утонула в собственной квартире
Какова ситуация в разных штатах
Больше всего погибших в Нью-Джерси. За ним – Нью-Йорк и Луизиана. Взамен меньше всего людей пострадали от шторма в Мэриленде и в Коннектикуте.
- 25 человек погибли в Нью-Джерси. Из них 11 – умерли в собственных домах. Также в Нью-Джерси погибли немало автомобилистов на затопленных дорогах. Большинство водителей утонули, когда пытались выбраться из автомобилей.
- 17 человек – в Нью-Йорке.
- 11 – в Луизиане.
- 5 – в Пенсильвании.
- 2 – в Миссисипи.
- 2 – в Алабаме.
- 1 – в Мэриленде.
- 1 – в Коннектикуте.
Власти Нью-Йорка призывают людей готовиться к дальнейшим стихийным бедствиям. Губернатор Нью-Йорка Кэти Хочул сообщила, что внутренним районам необходимо лучше подготовиться к частым внезапным наводнениям из-за изменения климата.
Ураган Ида обрушился на США
- Ураган пришёл на юг США 29 августа 2021 года. Стихия принесла разрушения, наводнения и оползни.
- Ураган достигал четвертой степени из пяти возможных и был назван пятым самым мощным ураганом в американской истории. Скорость ветра составляла до 250 километров в час.
- Когда ураган достиг Нью-Йорка, в городе было объявлено чрезвычайное положение после рекордного дождя.