Трагедия произошла 1 сентября. В тот день их помещение затопило водой более чем на 3,6 метра.

Важно Ураган Ида накрыл США, в частности пострадал Нью-Йорк: все, что известно

В результате урагана умерли:

72-летняя мать,

71-летний отец,

их 38-летний сын.

Кроме того, утонула также 33-летняя соседка семьи, а в 30 километрах севернее, в городе Пассейк, спасатели ищут двух друзей детства. Молодых людей 18-ти и 21-го года, по словам очевидцев, смыло в ливневую канализацию.

Число жертв постоянно растет

Всего стихия уже привела к гибели примерно 50 человек. Многие люди умирали в затопленных домах, подвалах и машинах.

Обратите внимание! Ураган Ида ударил по побережью США ровно через 16 лет после урагана Катрина, от которого в 2005 году погибли более 1 800 человек.

Ураган Ида бушует в США