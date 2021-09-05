Трагедия произошла 1 сентября. В тот день их помещение затопило водой более чем на 3,6 метра.

Важно Ураган Ида накрыл США, в частности пострадал Нью-Йорк: все, что известно

В результате урагана умерли:

  • 72-летняя мать,
  • 71-летний отец,
  • их 38-летний сын.

Кроме того, утонула также 33-летняя соседка семьи, а в 30 километрах севернее, в городе Пассейк, спасатели ищут двух друзей детства. Молодых людей 18-ти и 21-го года, по словам очевидцев, смыло в ливневую канализацию.

Число жертв постоянно растет

Всего стихия уже привела к гибели примерно 50 человек. Многие люди умирали в затопленных домах, подвалах и машинах.

Ураган Ида бушует в США

  • Стихия пришла на юг США 29 августа 2021 года. Скорость ветра составляла аж 250 километров в час. Как следствие – в южных штатах начались наводнения и потопы.
  • Ураган достиг четвертой ступени из пяти возможных и был назван пятым мощнейшим ураганом в американской истории.
  • Когда ураган достиг Нью-Йорка, в городе объявили чрезвычайное положение после рекордного дождя. Власти приготовили 2,5 миллиона порций пищи, 3 миллиона литров воды, электрогенераторы и тому подобное.