Сначала бедствие охватило южное побережье США 29 августа. В частности непогода накрыла Луизиану.

Важно Женщина утонула в собственном доме: ураган Ида в США сметает все на своем пути

Ветер достигал 240 километров в час

Урагану приписывали категорию 4 из 5, потом говорили о 3. Однако ветер достигал 240 километров в час и даже изменил направление течения самой длинной реки США – Миссисипи.

Последствия урагана Ида / Фото из твиттера Jorge Mahecha:

Заявление Байдена

Из-за урагана президент США Джо Байден ночью 30 августа выступил с заявлением. Он опасался, что последствия Иды будут разрушительными. Политик предположил, что могут быть человеческие жертвы.

Фактически так и случилось. По состоянию на 3 сентября уже погибло 58 человек. Больше всего погибших было в штате Нью-Джерси – 23 человека, в Нью-Йорке – 16 человек.

Непогода добралась до Нью-Йорка

Уже 2 сентября циклон Ида дошел до Нью-Йорка. Сильный ливень затопил улицы и первые этажи зданий. Метро временно прекратило работу. Тысячи людей остались без света.

Из-за этого в городе ввели режим чрезвычайной ситуации.

Помимо Нью-Йорка, ураган Ида атаковал Пенсильванию, Нью-Джерси и Мэриленд.

Первое в истории Нью-Йорка наводнение

В Нью-Йорке ураган вызвал первое в истории города наводнение. Стихия уже унесла жизни по меньшей мере 9 человек. Их возраст достигал от 2 до 86 лет. Погибших обнаружили в 4 разных местах. Некоторые из них утонули в подвальных помещениях домов.

Ураган Ида из космосу

Французский астронавт Томас Песке сфотографировал ураган Ида, находясь в космосе. Он подписал фотографии словами: "Глаз Иды".



Вид Иды из космоса / Фото Томаса Песке



Ураган Ида из космоса / Фото Томаса Песке

Мощный ураган в США, смотрите видео: