Ураганный ветер и обильный ливень сметают все на своем пути. Затапливают улицы и разрушают дома.

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Люди не способны противостоять стихии, они пытаются спастись любым способом.

Потерянные дома и судьбы

Примерно 1,5 тысячи зданий в трех южных штатах либо пострадали от непогоды, либо вообще превращены в груду обломков. В городе Гранд-Айл почти нет дома, который бы не был разрушен.

Ураган оборвал провода и повалил столбы электропередач. Без света остались тысячи американцев. Полностью обесточен город Новый Орлеан в Луизиане.

"Я видел, как крыша начала буквально расходиться. Мы видели, как через дорогу от нас здания разлетаются. Когда крыша начала разрушаться и здание дрожало, мы все испугались", – рассказал полицейский Скутер Ресбер.

Я потерял дом, мой внук тоже. У меня есть знакомый депутат и сержант, которые также остались без жилья,

– добавил Ресбер.

Возле города Лусдейл в штате Миссисипи размыло дорогу. Под землю ушло с десяток автомобилей. Там погибли 2 человека, а еще 10 получили ранения. В штате Луизиана на один из домов ветер повалил дерево, житель погиб под обломками собственного дома.

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В той же Луизиане 65-летняя женщина не смогла эвакуироваться из дома, который стремительно начала затапливать вода. Женщина утонула. В Мэриленде такая же участь постигла 19-летнего юношу. Сейчас известно о примерно 10 смертях. Власти признали, что количество жертв может быть значительно больше, ведь до сих пор продолжаются поисково-спасательные работы.

Ущерб, который нанесла непогода

В Новом Орлеане в заброшенных зданиях и на руинах домов уже появились мародеры. Полиция ввела комендантский час.

Важно! Ураган Ида ударил по Луизиане в тот же день, что и Катрина в 2005 году. Тогда погибли 1185 человек. Десятки тысяч домов и объектов инфраструктуры были уничтожены.

Непогода заставила власти закрыть основные автомагистрали и отменить сотни рейсов в трех аэропортах. Кое-где нет горючего и на заправках, а магазины закрыты. Только по предварительным подсчетам, непогода нанесла ущерб на 50 миллиардов долларов.

"Везде – значительные повреждения. Нам предстоит много работы, нужна вся помощь, которую мы можем получить от федерального правительства, некоммерческого сектора, общин верующих и, безусловно, от нас на государственном уровне. Также в сотрудничестве с нашими местными партнерами", – заметил губернатор штата Луизиана Джон Бел Эдвардс.

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