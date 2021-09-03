Ураганний вітер і рясна злива змітають все на своєму шляху. Затоплюють вулиці і руйнують будинки.
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Люди не здатні протистояти стихії, вони намагаються врятуватись у будь-який спосіб.
Втрачені будинки та долі
Приблизно 1,5 тисячі будівель у трьох південних штатах або постраждали від негоди, або взагалі перетворені на купу брухту. В місті Гранд-Айл майже нема оселі, яка б не зазнала руйнувань.
Буревій обірвав проводи та повалив стовпи електропередач. Без світла залишились тисячі американців. Повністю знеструмлено місто Новий Орлеан в Луїзіані.
"Я бачив як дах почав буквально розходитися. Ми бачили, як через дорогу від нас будівлі розлітаються. Коли дах почав руйнуватися і будівля тремтіла, ми всі злякалися", – розповів поліцейський Скутер Ресбер.
Я втратив будинок, мій онук також. У мене є знайомий депутат і сержант, які також залишилися без житла,
– додав Ресбер.
Біля міста Лусдейл в штаті Міссісіпі розмило дорогу. Під землю пішло з десяток автівок. Там загинули 2 людей, а ще 10 отримали поранення. В штаті Луїзіана на один з будинків вітер повалив дерево, мешканець загинув під уламками власної оселі.
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В тій же Луїзіані 65-річна жінка не змогла евакуюватись з будинку, який стрімко почала затоплювати вода. Жінка втопилась. В Меріленді така ж доля спіткала 19-річного юнака. Наразі відомо про приблизно 10 смертей. Влада визнала, що кількість жертв може бути значно більшою, адже досі тривають пошуково-рятувальні роботи.
Збитки, що завдала негода
В Новому Орлеані у покинутих будівлях та на уламках осель вже з'явились мародери. Поліція ввела комендантську годину.
Негода змусила владу закрити основні автомагістралі і скасувати сотні рейсів у трьох аеропортах. Подекуди нема пального і на заправках, а магазини закриті. Лише за попередніми підрахунками, негода завдала збитків на 50 мільярдів доларів.
"Всюди – значні пошкодження. Нам належить багато роботи, потрібна вся допомога, яку ми можемо отримати від федерального уряду, некомерційного сектору, віруючої спільноти і, безумовно, від нас на державному рівні. Також, співпрацюючи з нашими місцевими партнерами", – зауважив губернатор штату Луїзіана Джон Бел Едвардс.
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Ураган Іда: головне
- Негоду зафіксували на південному узбережжі США в неділю, 29 серпня. Вона накрила кілька штатів.
- Через зливу та пориви вітру до 240 кілометрів на годину ураган змінив напрямок течії найдовшої річки США Міссісіпі.
- Ураган отримав 4 з 5 можливих категорій. Після цього негода трохи стихла до рівня тропічного шторму й почала просуватись вглиб материка.