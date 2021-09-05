Трагедія сталася 1 вересня. Того дня їхнє помешкання затопило водою більш ніж на 3,6 метра.

Важливо Ураган Іда накрив США, зокрема постраждав Нью-Йорк: все, що відомо

Внаслідок урагану померли:

72-річна мати,

71-річний батько,

їх 38-річний син.

Крім того, потонула також 33-річна сусідка сім'ї, а за 30 кілометрів північніше, в місті Пассейк, рятувальники шукають двох друзів дитинства. Молодих людей 18-ти та 21-го року, за словами очевидців, змило у зливову каналізацію.

Кількість жертв постійно зростає

Загалом стихія вже призвела до загибелі приблизно 50 осіб. Багато людей вмирали в затоплених будинках, підвалах і машинах.

Зверніть увагу! Ураган Іда вдарив по узбережжю США рівно через 16 років після урагану Катріна, від якого у 2005 році загинули понад 1 800 осіб.

Ураган Іда вирує у США