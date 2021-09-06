Велика кількість людей померли у затоплених квартирах і підвалах, не зумівши вибратися звідти.

Важливо У США через ураган Іда сім'я потонула у власній квартирі

Яка ситуація у різних штатах

Найбільше загиблих у Нью-Джерсі. За ним – Нью-Йорк і Луїзіана. Натомість найменше людей постраждали від шторму в Мериленді та в Коннектикуті.

25 осіб загинули у Нью-Джерсі. З них 11 – померли у власних помешканнях. Також в Нью-Джерсі загинули чимало автомобілістів на затоплених дорогах. Більшість водіїв потонули, коли намагалися вибратися з автомобілів.

17 осіб – у Нью-Йорку.

11 – у Луїзіані.

5 – у Пенсільванії.

2 – у Міссісіпі.

2 – в Алабамі.

1 – у Меріленді.

1 – у Коннектикуті.

Влада Нью-Йорка закликає людей готуватися до подальших стихійних лих. Губернаторка Нью-Йорка Кеті Хочул повідомила, що внутрішнім районам необхідно краще підготуватися до частих раптових повеней через зміну клімату.

Ураган Іда вирує у США