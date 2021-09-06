Велика кількість людей померли у затоплених квартирах і підвалах, не зумівши вибратися звідти.
Важливо У США через ураган Іда сім'я потонула у власній квартирі
Яка ситуація у різних штатах
Найбільше загиблих у Нью-Джерсі. За ним – Нью-Йорк і Луїзіана. Натомість найменше людей постраждали від шторму в Мериленді та в Коннектикуті.
- 25 осіб загинули у Нью-Джерсі. З них 11 – померли у власних помешканнях. Також в Нью-Джерсі загинули чимало автомобілістів на затоплених дорогах. Більшість водіїв потонули, коли намагалися вибратися з автомобілів.
- 17 осіб – у Нью-Йорку.
- 11 – у Луїзіані.
- 5 – у Пенсільванії.
- 2 – у Міссісіпі.
- 2 – в Алабамі.
- 1 – у Меріленді.
- 1 – у Коннектикуті.
Влада Нью-Йорка закликає людей готуватися до подальших стихійних лих. Губернаторка Нью-Йорка Кеті Хочул повідомила, що внутрішнім районам необхідно краще підготуватися до частих раптових повеней через зміну клімату.
Ураган Іда вирує у США
- Ураган пришов на південь США 29 серпня 2021 року. Стихія принесла зруйнування, повені та зсуви.
- Ураган досягав четвертого ступеня з п'яти можливих і був названий п'ятим найпотужнішим ураганом в американській історії. Швидкість вітру складала аж 250 кілометрів на годину.
- Коли ураган досяг Нью-Йорка, в місті оголосили надзвичайний стан після рекордного дощу.