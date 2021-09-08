Таку заяву американський лідер зробив на зустрічі з посадовцями у Нью-Джерсі під час поїздки в постраждалі від урагану Іда регіони.

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Держава має боротися зі змінами клімату

Протягом десятиліть науковці попереджали про те, що екстремальні погодні умови стануть ще більш екстремальними, що зміна клімату вже тут, і ми переживаємо її зараз. У нас більше немає часу,

– зазначив Байден.

Він наголосив, що від екстремальної погоди страждає вся країна. "Зміна клімату загрожує нашому життю, нашій економіці. Краще не стане. Питання в тому, чи може це погіршитися", – додав політик. Тому держава, переконаний Байден, повинна втрутитися та робити все, аби подолати негативні зміни клімату та запобігти подальшому його погіршенню.

Президент США представив масштабний інфраструктурний план, який, на його думку, краще захистить націю від майбутніх екстремальних погодних явищ та скоротить викиди.

До слова, під час візиту до Нью-Джерсі та Нью-Йорка президент США зустрічається з постраждалими, співробітниками служб швидкого реагування та місцевими посадовцями.

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