Трагедия произошла в штате Мехико в поселке Тлалнепантла. Дома просто засыпало камнями.
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Случай со скалой могли спровоцировать ливни и землетрясение
Вероятно, что жуткий случай спровоцировали стихийные бедствия, ведь на этой неделе Мексику изрядно заливало дождями. А в Акапулько ранее произошло землетрясение.
К поискам привлекли собак
Из-за большой опасности жителей 80 домов поблизости эвакуировали. Пока на месте работают спасатели. Служебные собаки добивают найти людей, которые живы, однако до сих пор заблокированы под завалами.
Участие в спасательной операции принимали и волонтеры. Они образовывали цепи, которые медленно разбирали камни. Однако впоследствии спасатели решили убрать с места добровольцев и оставить только членов семей.
Смотрите ужасные фото из Мексики / Фото AP:
Вблизи Акапулько ранее произошло землетрясение
Отметим, что вблизи мексиканского курорта Акапулько 7 сентября произошло землетрясение. В результате удара стихии погиб один человек. Сейсмологи говорят, что магнитуда землетрясения достигала 7.
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Толчки ощущали даже в Мехико, которое расположено в 370 километрах от эпицентра. Без света временно осталось около 1,6 миллиона жителей страны.