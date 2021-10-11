Власти также призвали жителей потенциально уязвимые районы внимательно следить за оповещениями метеорологической службы.

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Возле Мексики сформировался шторм

Ожидается, что шторм Памела принесет сильные дожди на такие штаты: Герреро, Колима, Мичоакан, Наярит и Халиско. В результате это может привести к сходу оползней и наводнений. Высота волн на западном побережье Мексики составит до 2 метров.

Сейчас шторм находится на расстоянии 425 километров на северо-запад от города Мансанильо в штате Колим. Стихия движется на северо-запад со скоростью 6,6 метра в секунду. Ветер разгоняется до 21 метра в секунду, однако бывают порывы до 27 метров в секунду.

Вблизи побережья Мексики сформировался шторм: смотрите видео

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