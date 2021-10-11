Власти также призвали жителей потенциально уязвимые районы внимательно следить за оповещениями метеорологической службы.
Ранее Гигантская скала упала на жилые дома в Мексике: жуткие фото
Возле Мексики сформировался шторм
Ожидается, что шторм Памела принесет сильные дожди на такие штаты: Герреро, Колима, Мичоакан, Наярит и Халиско. В результате это может привести к сходу оползней и наводнений. Высота волн на западном побережье Мексики составит до 2 метров.
Сейчас шторм находится на расстоянии 425 километров на северо-запад от города Мансанильо в штате Колим. Стихия движется на северо-запад со скоростью 6,6 метра в секунду. Ветер разгоняется до 21 метра в секунду, однако бывают порывы до 27 метров в секунду.
Вблизи побережья Мексики сформировался шторм: смотрите видео
Ураган Грейс на побережье Мексики: что известно
- В ночь на 21 августа ураган третьей категории Грейс накрыл штат Веракрус, что на восточном побережье Мексики.
- Тогда стихия унесла жизни по меньшей мере 11 человек, в том числе погибли 6 членов одной семьи.
- Кроме того, ураган оставил без энергоснабжения почти 870 тысяч пользователей в штатах Веракрус, Идальго, Пуэбла, Сан-Луис-Потоси и Тласкала.