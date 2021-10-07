Предыдущий морозный рекорд зафиксировали еще в 1976 году. Тогда температура воздуха опустилась до -60,6 градуса.

Заметьте "Сюрприз от осени накануне выходных": украинцев предупредили о сильном ветре

Уже зимой 2020 – 2021 годов удалось зафиксировать -73,3 градуса. Метеоролог Мэтью Lazzaro из Университета Висконсина заявил, что вблизи метеостанции "Амундсен-Скотт" эту температуру наблюдали несколько раз.

Российская станция "Восток" 30 сентября сообщала, что температура воздуха опустилась до -79,3 градуса.

Заметьте! Мировой рекорд составляет -89,2 градуса. Его зарегистрировали на станции "Восток" 21 июля 1983 года.

Станцию "Академик Вернадский" накрыли снегопады