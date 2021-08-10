Пришлось выключать аппаратуру, подготовить к запуску запасной дизель-генератор и устанавливать аварийный свет. Об этом сообщили в Национальном антарктическом научном центре.

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Всю ночь глава станции Богдан Гаврилюк, который сейчас ночной дежурный, по очереди с дизелистом Александром Книжатко и механиком Александром Милашевским разгребали сугробы возле станции,

– отметили в госоператоре Украины в Антарктике.

"Мы вышли чистить снег, но впоследствии, за секунды, нас накрыло, и мы не видели друг друга на расстоянии 6-7 метров. Просто сдувало с ног!" – написал на своей странице повар Артем Игнатенко.

Чувствуется мороз -38 градусов

Остров Галиндез накрыла сильная метель со скоростью ветра 33,2 метра в секунду.

Высота снежного покрова – почти 2 метра (196 сантиметров).

Температура составляет -12 градусов, но из – за влажности-86% ощущается почти как -38 градусов.

Непогода не мешает 26 Украинской антарктической экспедиции выполнять свои обязанности и радоваться жизни.

За окном наконец настоящая антарктическая зима, и мы встречаем ее в приподнятом настроении,

– подчеркнули полярники.