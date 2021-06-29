Полное название явления, говорят ученые, ледяные полярные стратосферные облака. Они состоят из кристалликов льда и их можно наблюдать по большей части в полярных регионах.

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Перламутровые облака можно увидеть преимущественно зимой

Большинство облаков "живут" в тропосфере – нижнем слое атмосферы, а перламутровые – уже в "сухой" стратосфере.

Интересно! Даже в Антарктиде перламутровые облака можно увидеть в основном зимой, когда на высоте 15 – 27 километров температура опускается до аномального уровня, около -85 градусов. Однако и этого недостаточно, нужны ядра конденсации – через которые пар начинает переходить в жидкое состояние.

Перламутровые облака лучше всего видны во время захода солнца

Также образование такого чуда может быть связано с сильными тропосферными циклонами. Перламутровые облака очень тонкие, поэтому днем их почти не видно. Лучше всего это явление можно увидеть во время захода солнца, именно тогда облака "окрашиваются" в разные цвета.

Перламутровые облака / Фото Национального антарктического научного центра

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Явление зафиксировали над станцией "Академик Вернадский" / Фото Национального антарктического научного центра

Над "Вернадским" ранее обнаружили озоновую дыру

Ученые отметили, что есть и второй вид полярных стратосферных облаков, они формируются уже из воды и азотной кислоты. Этот тип способствует разрушению озонового слоя. Именно над "Вернадским" британские ученые зафиксировали озоновую дыру, поэтому украинские полярники не только любуются облаками, но и мониторят состояние атмосферы.

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