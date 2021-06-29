Полное название явления, говорят ученые, ледяные полярные стратосферные облака. Они состоят из кристалликов льда и их можно наблюдать по большей части в полярных регионах.
К теме В Антарктиде внезапно исчезло большое ледяное озеро
Перламутровые облака можно увидеть преимущественно зимой
Большинство облаков "живут" в тропосфере – нижнем слое атмосферы, а перламутровые – уже в "сухой" стратосфере.
Перламутровые облака лучше всего видны во время захода солнца
Также образование такого чуда может быть связано с сильными тропосферными циклонами. Перламутровые облака очень тонкие, поэтому днем их почти не видно. Лучше всего это явление можно увидеть во время захода солнца, именно тогда облака "окрашиваются" в разные цвета.
Перламутровые облака / Фото Национального антарктического научного центра
Явление зафиксировали над станцией "Академик Вернадский" / Фото Национального антарктического научного центра
Над "Вернадским" ранее обнаружили озоновую дыру
Ученые отметили, что есть и второй вид полярных стратосферных облаков, они формируются уже из воды и азотной кислоты. Этот тип способствует разрушению озонового слоя. Именно над "Вернадским" британские ученые зафиксировали озоновую дыру, поэтому украинские полярники не только любуются облаками, но и мониторят состояние атмосферы.
Читайте также: От Антарктиды откололся айсберг рекордного размера
Что такое озоновая дыра?Это локальное падение концентрации озона в стратосфере на 10–40%. Четко проявляется при понижении температуры. Есть 2 гипотезы возникновения "дыр", которые противоречат друг другу. Первая – что это явление возникло из-за деятельности человека, вторая – что это совершенно не связано.