Повна назва явища, кажуть науковці, крижані полярні стратосферні хмари. Вони складаються з кристаликів криги і їх можна спостерігати здебільшого в полярних регіонах.
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Перламутрові хмари можна побачити переважно взимку
Більшість хмар "живуть" у тропосфері – нижньому шарі атмосфери, а перламутрові – вже у "сухій" стратосфері.
Перламутрові хмари найкраще видно під час заходу сонця
Також утворення такого дива може бути пов'язане з сильними тропосферними циклонами. Перламутрові хмари дуже тонкі, тому вдень їх майже не видно. Найкраще це явище можна побачити під час заходу сонця, саме тоді хмари "зафарбовуються" у різні кольори.
Перламутрові хмари / Фото Національного антарктичного наукового центру
Явище зафіксували над станцією "Академік Вернадський" / Фото Національного антарктичного наукового центру
Над "Вернадським" раніше виявили озонову діру
Науковці наголосили, що є й другий вид полярних стратосферних хмар, вони формуються вже з води та азотної кислоти. Цей тип сприяє руйнування озонового шару. Саме над "Вернадським" британські вчені зафіксували озонову діру, тому українські полярники не лише милуються хмарами, а й моніторять стан атмосфери.
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Що таке озонова діра?Це локальне падіння концентрації озону в стратосфері на 10 – 40%. Чітко виявляється при зниженні температури. Є 2 гіпотези виникнення "дір", які суперечать одна одній. Перша – що це явище виникло через діяльність людини, інша – що це абсолютно не пов'язано.