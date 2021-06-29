Повна назва явища, кажуть науковці, крижані полярні стратосферні хмари. Вони складаються з кристаликів криги і їх можна спостерігати здебільшого в полярних регіонах.

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Перламутрові хмари можна побачити переважно взимку

Більшість хмар "живуть" у тропосфері – нижньому шарі атмосфери, а перламутрові – вже у "сухій" стратосфері.

Цікаво! Навіть в Антарктиді перламутрові хмари можна побачити переважно взимку, коли на висоті 15 – 27 кілометрів температура опускається до аномального рівня, близько -85 градусів. Проте і цього недостатньо, потрібні ядра конденсації – через які пара починає переходити в рідкий стан.

Перламутрові хмари найкраще видно під час заходу сонця

Також утворення такого дива може бути пов'язане з сильними тропосферними циклонами. Перламутрові хмари дуже тонкі, тому вдень їх майже не видно. Найкраще це явище можна побачити під час заходу сонця, саме тоді хмари "зафарбовуються" у різні кольори.

Перламутрові хмари / Фото Національного антарктичного наукового центру

Явище зафіксували над станцією "Академік Вернадський" / Фото Національного антарктичного наукового центру

Над "Вернадським" раніше виявили озонову діру

Науковці наголосили, що є й другий вид полярних стратосферних хмар, вони формуються вже з води та азотної кислоти. Цей тип сприяє руйнування озонового шару. Саме над "Вернадським" британські вчені зафіксували озонову діру, тому українські полярники не лише милуються хмарами, а й моніторять стан атмосфери.

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