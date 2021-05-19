Айсберг откололся от западной стороны шельфового ледника Ронне в море Уэдделл. Он получил название А-76.

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От Антарктиды откололся айсберг: что о нем известно

  • Согласно спутниковым снимкам, он имеет длину около 170 километров и ширину 25 километров.
  • Огромные размеры айсберга делают его крупнейшим в мире. По площади он в 5 раз больше Киева.
  • Кроме того, по своим масштабам новый айсберг побил рекорд айсберга A-23А, площадь которого составляет примерно 3880 квадратных километров. Он также расположен в море Уэдделл.


От Антарктиды откололся айсберг рекордного размера / Фото ESA

Информация о предыдущих айсбергах

  • Ранее стало известно, один из крупнейших в мире айсбергов A68 почти полностью растаял. В 2017 году он откололся от Антарктиды, его площадь составила почти 6 тысяч квадратных километров. Теперь она сократилась до 20 квадратных километров, то есть почти в 300 раз.
  • В конце февраля 2021 года от шельфового ледника Бранта откололся огромный айсберг. Его площадь составляла 1270 квадратных километров.