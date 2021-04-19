Айсберг A68, который долгое время был крупнейшим в мире, почти растаял. За 4 года он превратился из гиганта в мелкие льдины.

Ледник отделился от Антарктиды в 2017 году. Тогда его площадь составляла почти 6 тысяч квадратных метров.

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Теперь спутники показывают, что этот мегаайсберг сейчас практически исчез – от него остались бесчисленные мелкие фрагменты. По данным Национального ледового центра США, их больше не стоит отслеживать.

История одного из крупнейших айсбергов

A68 отделился от ледникового шельфа Ларсон С на краю Антарктического полуострова. В течение года он почти не двигался. Впоследствии айсберг начал дрейфовать на север со все большей скоростью. Двигался он благодаря сильным течениям и ветрам.

Ледник весом в миллиарды тонн двигался к британской заморской территории Южная Джорджия. Этот маленький остров, по данным издания, является местом "гибели" многих крупнейших айсбергов. Лед попадает на мель и постепенно тает. Однако A68 удалось избежать этого.

Ледник исследовали даже роботы. Один из них исчез, а другой застрял подо льдом на две недели. Впоследствии он таки высвободился и продолжил наблюдение.

Работа достанут для сбора данных в мае. Он должен раскрыть информацию о том, как айсберги влияют на окружающую среду.

Исследовать айсберг отправляли роботов / Фото NOC

Что случилось с A68

Ледник уничтожили волны, теплую воду и более высокие температуры воздуха в Атлантике. Он просто раскалывался на все меньшие фрагменты.

Удивительно, что A68 так долго просуществовал. Он был невероятно гибок и хрупок, когда двигался по океану. Это длилось годами,

– рассказал Адриан Лукман из Университета Суонси.

Ученые ежедневно отслеживали каждое движение айсберга через спутник. Его фото активно распространяли в социальных сетях.

Кстати, исследователи говорят, что благодаря А68 узнали про стойкость к разломам шовных зон, где внутренние ледники соединились, создав плавучий шельфовый лед.