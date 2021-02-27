В Антарктиде от шельфового ледника Бранта откололся огромный айсберг. Он настолько большой, что превышает площадь некоторых европейских стран.

Ученые назвали скол айсберга достаточно редким и интересным явлением. Они отметили, что не один год наблюдали за ледником Бранта.

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Что известно об айсберге

Его площадь составляет 1270 квадратных километров, а толщина – 150 метров. Разлом произошел чуть более чем за 20 километров от британской исследовательской станции "Галлей". К счастью, на тот момент на станции никого не было. Скол айсберга ждали уже давно, поэтому, заранее ограничили работу британской антарктической службы на леднике.

Исследователи впервые обнаружили большие трещины во льдах этой части Антарктиды 10 лет назад. С тех пор британские ученые ведут мониторинг этого района на случай события, которое все же произошло 26 февраля.



Разлом неподалеку британской исследовательской станции "Галлей" / Фото bas.ac.uk

Ученые в восторге

Профессор геологии Адриан Лакман отметил, что скол больших частей шельфовых ледников Антарктики – абсолютно нормальная часть их процессов.

Однако большие сколы, подобные тому, который произошел на шельфовом леднике Бранта, остаются довольно редкими и интересными,

– сказал Лакман.

Он также добавил, что поскольку за последние 5 лет в системе шельфового ледника Брант активно развивались 3 длинных разлома, ученые ожидали, что "произойдет что-то потрясающее".

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Разлом на шельфовом леднике Бранта / Фото bas.ac.uk