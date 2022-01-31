В Моршине заметили стадо диких кабанов: интересное видео

В городе Моршин местный житель заметил стадо диких кабанов. Мужчине даже удалось запечатлеть лесных гостей на видео.

Обычно дикие кабаны первыми не нападают на людей. Однако самки, у которых появилось потомство, особенно агрессивны.

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В Моршине гуляло стадо диких кабанов

Житель Моршина Роман Марущак рассказал в фейсбуке о своей встрече с дикими кабанами.

Вот такие гости из леса посетили очистные сооружения города Моршин,

– написал мужчина.

К своему сообщению он прикрепил соответствующее видео. На нем видно, как примерно десяток диких кабанов вышли на дорогу. Часть из них, испугавшись автомобиля, побежала прятаться между деревьями. А еще трое животных пошли по дороге дальше.

Пользователи сети предположили, что животные, вероятно, искали еду. Их совсем не встревожила встреча мужчины с лесными жителями. Наоборот – люди считают, что такая популяция животных свидетельствует о хорошей экологии в городе.

Дикая свинья – преимущественно ночное и всеядное животное. Обычно они питаются фруктами, семенами, корнями и т.д. Их группы состоят из 6-20 животных, однако также замечали большие стада из примерно 100 кабанов.

Смотрите видео, как в Моршине гуляло стадо диких кабанов: