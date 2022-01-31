Зазвичай дикі кабани першими не нападають на людей. Однак самки, у яких з'явилося потомство, є особливо агресивними.
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У Моршині гуляло стадо диких кабанів
Житель Моршина Роман Марущак розповів у фейсбуці про свою зустріч з дикими кабанами.
Ось такі гості з лісу відвідали очисні споруди міста Моршин,
– написав чоловік.
До свого допису він прикріпив відповідне відео. На ньому видно, як приблизно з десяток диких кабанів вийшли на дорогу. Частина з них, злякавшись автівки, побігла ховатися поміж дерев. А ще трійко тварин покрокували дорогою далі.
Користувачі мережі припустили, що тварини, ймовірно, шукали їжу. Їх зовсім не стривожила зустріч чоловіка з лісовими мешканцями. Ба навпаки – люди вважають, що така популяція тварин свідчить про хорошу екологію в місті.
Дивіться відео, як в Моршині гуляло стадо диких кабанів: