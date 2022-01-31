Зазвичай дикі кабани першими не нападають на людей. Однак самки, у яких з'явилося потомство, є особливо агресивними.

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У Моршині гуляло стадо диких кабанів

Житель Моршина Роман Марущак розповів у фейсбуці про зустріч з дикими кабанами.

Ось такі гості з лісу відвідали очисні споруди міста Моршин,

– написав чоловік.

До свого допису він прикріпив відповідне відео. На ньому видно, як приблизно з десяток диких кабанів вийшли на дорогу. Частина з них, злякавшись автівки, пішла ховатися поміж дерев. А ще трійко тварин покрокували дорогою далі.

Користувачі мережі припустили, що тварини, ймовірно, шукали їжу. Їх зовсім не стривожила зустріч чоловіка з лісовими мешканцями. Ба навпаки – вони вважають, що така популяція тварин свідчить про хорошу екологію.

Цікаво! Дика свиня – переважно нічна і загалом всеїдна тварина. Зазвичай вони харчуються фруктами, насінням, корінням тощо. Зазвичай групи складаються з 6 – 20 тварин, однак також помічали великі стада з приблизно 100 кабанів.

Дивіться відео, як в Моршині гуляло стадо диких кабанів: