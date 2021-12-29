Річ у тім, що звірі приходять до людей за їжею, тому нерідко з'їдають те, що не мали б. Тому жителі цього села в Дрогобицькому районі почали скаржитися.

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Приходять через холод

Про це повідомили 26 грудня на сторінці Національного природного парку "Сколівські Бескиди". Зубри є мешканцями цього заповіднику. Там повідомили, що до селян приходять два дорослі самці 20-річного віку.



Зубри в селі Майдан / Фото Нацпарку "Сколівські Бескиди"

В адміністрації заповідника зазначили, що тваринам стало важче добувати їжу через похолодання та випадання снігу. Тому охорона Майданського лісництва почала викладати для них корми. Проте ці два самці, ймовірно вирішили, що в самому селі є щось смачніше.

Чому вони не бояться людей Цих зубрів завезли на територію Нацпарку з Німеччини та Австрії. Там вони протягом 6 років жили у вольєрах. Звірі за цей час звикли до людей, тому така їхня поведінка не є дивною та навіть прогнозована.

Кому скаржаться люди

Тварини створюють неабиякий дискомфорт місцевим жителям. Вони поїдають не лише заготовлене для худоби сіно, а й молоді пагони плодових дерев.

Тому жителі Майдану почали писати колективні скарги місцевим чиновникам. Окрім цього, вони зробили звернення в адміністрацію "Сколівських бескидів".



Зубр прийшов до села поїсти / Фото Нацпарку "Сколівські Бескиди"

Як будуть розв'язувати проблему

У Національному природному парку вже знають, що потрібно робити. Мовляв, ці 2 самці потребують відселення у вольєр у лісовому урочищі. Спеціалісти нацпарку вже розробили відповідний проєкт.

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Читайте повний текст допису Нацпарку "Сколівські Бескиди":

Із становленням сталого снігового покриву та зниженням температури повітря, зубрам стає важче добувати у природі їжу, тому вони підходять до підгодівельних майданчиків, де служба охорони Майданського лісництва викладає для них корми.

Однак, два дорослі самці 20-річного віку час від часу заходять в село та його околиці. Тварини створюють дискомфорт місцевим жителям, поїдають молоді пагони плодових дерев та заготовлене для худоби сіно.

Зубри були завезені на територію парку з Німеччини та Австрії, де вони перебували у вольєрах 6 років певною мірою звикли до людей, а тому така поведінка тварин є прогнозованою. Громадяни звертаються до місцевої влади та до адміністрації парку з скаргами.

Розв'язати дане питання можна відселивши двох самців у вольєр, який необхідно облаштувати в лісовому урочищі. Такий проєкт розробили спеціалісти нацпарку.