Соглашение на мусороперерабатывающий завод разорвали: Львов ответил на заявление Польши о "недружественном шаге"
- Львов разорвал контракт с польским подрядчиком Control Process S.A. из-за невыполнения обязанностей по строительству мусороперерабатывающего завода.
- Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что ситуация не связана с украинско-польскими отношениями, а лишь касается защиты интересов общества.
Львовское коммунальное предприятие "Зеленый город" разорвало с польским подрядчиком Control Process S.A. контракт на строительство мусороперерабатывающего завода во Львове. Такое решение приняли из-за длительного невыполнения подрядчиком своих обязательств.
После этого Польша заявила о "недружественном шаге". На это отреагировал городской голова Львова Андрей Садовый.
Что сказал Садовый о расторжении контракта?
Андрей Садовый отметил что, если бы подрядчик так же активно строил завод, как сейчас организует пресбрифинги, то во Львове уже давно открыли бы мусороперерабатывающий комплекс.
Напомним, что строительство мусороперерабатывающего завода во Львове стартовало в сентябре 2021 на улице Пластовой. Общая стоимость проекта – около 35 миллионов евро.
Компания Control Process должна была сдать готовый объект еще в октябре 2025 года. Но завода до сих пор нет, а конечную дату переносили неоднократно, поэтому продолжать волокиту не было смысла.
К тому же подрядчик отказался выполнять часть работ и требовал от общины дополнительные 17 миллионов евро.
Как оказалось, подобные случаи с недостроенными объектами были и в Польше. Поэтому с Европейским банком реконструкции и развития было согласовано расторжение контракта с подрядчиком.
Мы не можем позволить себе терять время и деньги общины. Речь идет о более 30 миллионов евро, которые уже были уплачены. Конечного результата нет,
– подчеркнул городской голова Львова.
Он сообщил, что вскоре будет объявлен новый тендер на окончание строительства завода.
Кроме того, Садовый отметил, что заявления о "решение арбитража FIDIC" – неправда.
"Вообще такого термина, как "арбитраж FIDIC", не существует. Речь идет о решении частного консультанта, которого нанял и оплатил сам подрядчик. Его выводы – это позиция одной стороны, за которую Control Process заплатила более 400 тысяч евро", – заявил он, добавив, что такое дорогостоящее "решение" сложно назвать независимым.
Справочно. FIDIC – это ведущая глобальная организация инженеров и консультантов по инфраструктуре. Их контрактные стандарты являются общепризнанными в международных строительных проектах.
Садовый также отметил, что ситуация вокруг завода не имеет ничего общего с отношениями между Украиной и Польшей. Он выразил благодарность за поддержку Украины и Львова во время войны.
Здесь не должно быть политики. Есть частный бизнес, который защищает свои интересы. И есть город, который защищает средства и интересы общества,
– отметил городской голова, подчеркнув, что завод во Львове будет.
Другие детали дела
- Контракт разорвали 23 марта. В течение 2025 года подрядчика информировали о нарушении условий контракта и просили устранить их.
- Известно, что подрядчик не закончил изготовление проектной документации, отказался передать ее заказчику, также не доставил часть оборудования, которое финансируется Фондом восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и окружающей среды, отказался выполнять отдельные работы, предусмотренные контрактом, не допускал на площадку другого подрядчика, который должен был выполнять работы по подключению внешнего электроснабжения.
- 5 апреля независимый арбитр Совета по рассмотрению арбитражных споров (DAB) Антони Эдвардс признал незаконным и недействительным расторжение контракта с генподрядчиком строительства мусороперерабатывающего завода во Львове. Действия ЛКП "Зеленый город" признали такими, противоречащими принципам европейского верховенства права.
- А заместитель министра иностранных дел Марцин Босацкий назвал расторжение контракта "недружественным шагом", который "негативно влияет на польско-украинские отношения". Он призвал мэра Садового пересмотреть это решение. Министр также отметил, что польское правительство уже вмешаться в это дело.