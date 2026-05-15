Мужчина открыл огонь посреди улицы во Львове: ему грозит до 7 лет тюрьмы

Вечером 14 мая во Львове неизвестный мужчина несколько раз выстрелил в воздух из пневматического оружия. Его задержали правоохранители.

К счастью, обошлось без пострадавших. Подробности рассказали в полиции Львовской области.

К теме В помещении городского совета на Кировоградщине произошла стрельба: есть раненые

Что известно о стрельбе во Львове?

Как установили оперативники криминальной полиции совместно со следователями, инцидент произошел 14 мая около 19:20 на улице Гната Хоткевича.

Неизвестный мужчина произвел примерно десять выстрелов в воздух из неустановленного оружия, после чего скрылся с места происшествия. Пострадавших в результате стрельбы нет. Очевидцы сообщили о происшествии на линию 102.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили личность предполагаемого стрелка – им оказался 34-летний львовянин. Его задержали в соответствии со статьей 208 УПК Украины, а устройство, похожее на пневматический пистолет, изъяли и направили на экспертизу.

Следователи возбудили уголовное производство по части 4 статьи 296 УК Украины. Речь идет о хулиганстве. За совершенное 34-летнему мужчине грозит от 3 до 7 лет заключения.

В настоящее время продолжается досудебное расследование, решается вопрос по сообщению о подозрении и избрании меры пресечения.

Где еще случались подобные проишествия?

В украинских городах довольно часто происходят инциденты со стрельбой. Так, 8 мая в Запорожье нетрезвый военнослужащий после конфликта в магазине открыл стрельбу, в результате чего два человека получили ранения.

9 мая в Одессе, в пиццерии на Среднефонтанской улице, прозвучали пять выстрелов. Пострадавших не было, стрелка задержали правоохранители.

А 10 мая в Черкассах мужчина произвел выстрелы в сторону детей, которые срывали сирень. Полиция устанавливает все обстоятельства инцидента и личность правонарушителя.