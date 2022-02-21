Мы должны быть примером для всех городов, – Садовый о безопасности во Львове

Спецслужбы Львова работают над отдельным протоколом касаемо чрезвычайных ситуаций. В этом плане город надеется стать примером для Украины.

Об этом в интервью одному из украинских интернет-изданий рассказал городской глава Львова Андрей Садовый. Он подчеркнул, что безопасность Львова – главная задача.

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Безопасность во Львове

По словам мэра Львова, ежедневно в городе есть сообщения о "минировании". Спецслужбы города вместе с местными властями модернизирует протокол по чрезвычайным ситуациям.

Обновленный план действий должен учитывать вызовы, которые встают перед работниками экстренных служб в современных реалиях. В то же время город остается безопасным для жителей и гостей.

Львов был, есть и будет всегда безопасным городом. Это наша задача. Мы должны быть примером для всех городов в нашем государстве,

– заявил Андрей Садовый.

Критическая инфраструктура

Ранее городской глава Львова рассказал, что во Львове есть 6 тысяч укрытий на случай чрезвычайных ситуаций. Их все проверили и обнародовали интерактивную карту по ссылке.

На объектах критической инфраструктуры начали увеличивать количество охраны. Специальные стрелковые подготовки прошли и коммунальщики, которые там работают.

В феврале на заседании комиссии по вопросам чрезвычайных ситуаций приняли ряд решений об обеспечении жизни города в экстренных случаях. Речь идет об автономной подаче воды, увеличении банка крови, достаточном количестве медикаментов и альтернативных источников питания для предприятий.

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