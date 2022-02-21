Про це в інтерв'ю одному з українських інтернет-видань розповів міський голова Львова Андрій Садовий. Він наголосив, що безпека Львова – головне завдання.

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Безпека у Львові

За словами мера Львова, щодня в місті є повідомлення про "замінування". Спецслужби міста разом із місцевою владою модернізує протокол щодо надзвичайних ситуацій.

Оновлений план дій має враховувати виклики, які постають перед працівниками екстрених служб у сучасних реаліях. Водночас місто залишається безпечним для жителів та гостей.

Львів був, є і буде завжди безпечним містом. Це наша задача. Ми маємо бути прикладом для всіх міст в нашій державі,

– заявив Андрій Садовий.

Критична інфраструктура

Раніше міський голова Львова розповів, що у Львові є 6 тисяч укриттів на випадок надзвичайних ситуацій. Їх усі перевірили та оприлюднили інтерактивну мапу за посиланням.

На об'єктах критичної інфраструктури почали збільшувати кількість охорони. Спеціальні стрілецькі вишколи пройшли й комунальники, які там працюють.

У лютому на засіданні комісії з питань надзвичайних ситуацій ухвалили низку рішень про забезпечення життя міста в екстрених випадках. Мовиться про автономну подачу води, збільшення банку крові, достатню кількість медикаментів та альтернативних джерел живлення для підприємств.

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