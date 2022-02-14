Очільник Льова про це говорив із журналістами 14 лютого. У цей день відбулася нарада комісії надзвичайних ситуацій, основною темою якої була підготовка до можливого повноцінного вторгнення Росії в Україну.

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Захистили критичну інфраструктуру

Наразі у Львові є 6 тисяч укриттів на випадок надзвичайних ситуацій. Нещодавно інтерактивну карту їхньої локації оновили та її можна переглянути за посиланням.

Також почали збільшувати кількість охорони на об'єктах критичної інфраструктури. Слід зауважити й те, що комунальники, які на них працюють, вже пройшли стрілецькі вишколи.

Увага до Львова є дуже великою, переїжджають посольства. Львів сьогодні є безпечним і буде безпечним завжди,

– наголосив мер Львова.

Він закликав повідомляти правоохоронцям, якщо хтось поширює інформацію про небезпеки. Мовляв, Агресор буде використовувати будь-які моменти дестабілізації, психологічного тиску, а також можливі диверсії.

Які рішення ухвалили в цей день

Також Андрій Садовий писав про те, які рішення ухвалили на цьому засіданні НС. Проте він описав їх у загальних рисах, бо "є речі, які треба готувати, але не можна озвучувати". Чого вони стосувалися:

Забезпечення можливості автономної подачі води мешканцям.

Збільшення об'єму банку крові та запасу медикаментів у медзакладах.

Облаштування підземних операційної та палати стаціонарного лікування хворих в одній з лікарень.

Забезпеченням альтернативними джерелами живлення для функціонування стратегічних підприємств.

Розробки альтернативних шляхів комунікації із населенням.

Зверніть увагу! Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля й захищати нашу землю. А міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України, та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

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Головне про загрозу вторгнення Росії

Ще від жовтня Росія систематично накопичує військовий контингент і техніку біля українських кордонів. Через це західні ЗМІ багато разів повідомляли про реальну загрозу нового вторгнення в Україну. Про це не раз говорили й світові лідери.

Міністр оборони Олексій Резніков зазначав, що біля кордонів України наразі є приблизно 140 тисяч російських військових. Проте, міністр зауважував, що серед них немає ударних груп.

Голова РНБО Олексій Данілов наприкінці січня закликав не панікувати. Оскільки Збройні сили України будь-якої миті можуть дати гідну відсіч державі-агресору.

Протягом кількох місяців із багатьох країн до України приходить військова допомога. Найбільше літаків із озброєнням прилетіли із США. Путінська партія "Єдина Росія" не могла на це не відреагувати. Тому її представники вирішили звернутись до свого президента, щоб він ухвалив надавання зброї бойовикам на окупованих територіях.

Згодом кілька десятків країн закликали своїх громадян покинути Україну. Також, у цілях безпеки, більшість працівників посольства США переїхали з Києва до Львова.

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