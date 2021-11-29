Мы им сценарий не писали, – в Доме ученых прокомментировали скандальную "голодную тусу" блогеров

Во Львове в Доме ученых 27 ноября, в день памяти жертв Голодомора, состоялось масштабное празднование дня рождения блогера Александра Залиско. Циничное событие возмутило многих украинцев.

В Доме ученых рассказали, что не знали о тематике вечеринки. Там думали, что это будет "обычный день рождения".

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Руководство Дома ученых не знало, какой будет вечеринка

В День памяти жертв Голодомора, 27 ноября, черновицкий инстаграм-блогер Александр Залиско громко отметил свой день рождения в Доме ученых. На празднование собрались блогеры-миллионники из разных городов Украины. В частности, Натали Литвин (1 миллион подписчиков), Таня Самбурская (1,5 миллиона подписчиков), Валерия Юрченко (1,3 миллиона подписчиков), Саша Бо (1,9 миллиона подписчиков) и другие.

Вечеринка имела тематику Show bar – пошлые конкурсы и декорации, эротические танцы шоу-балета и тому подобное. Пользователей соцсетей изрядно возмутило это событие. Заместитель директора Дома ученых Василий Мастыкаш рассказал, что с заказчиком договаривались о праздновании обычного дня рождения.

Мы им сценарий не писали. Была договоренность, что они будут праздновать нормальный день рождения. То, что они создали там балаган, теперь жалко, и можно только руками размахивать,

– заметил Мастыкаш.

По словам заместителя директора, он даже не знал, что в Доме ученых будут праздновать день рождения блогера, потому что соглашение заключали с ивент-агентством.

"Кроме того, они заплатили деньги, и мы нарушаем права, если вмешиваемся в их мероприятие. Для нас главное, чтобы приняли помещение, ничего не разбили, в каком состоянии взяли, в таком и вернули. Кого приглашать или что делать, мы им не указываем", – добавил Мастыкаш.

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Условия аренды станут жестче

Мастыкаш рассказал, что для руководства Дома ученых важно было, чтобы люди, которые заказали помещения, соблюдали карантинные требования – имели ПЦР-тесты или сертификаты о вакцинации, потому что во время проверки могли бы возникнуть проблемы. Арендаторы заверили, что всю ответственность возьмут на себя.

"Теперь нам придется нарушать права человека. Поэтому наши действия будут жесткими. Возможно, люди будут говорить, чего это они должны нам докладывать о том, что планируют делать. Однако мы будем подходить к этому по-другому, и лучше откажемся от подобных мероприятий", – отметил чиновник.

Мастыкаш добавил, что его родители также голодали, ведь жили в Хмельницкой области. Поэтому для него "голодная туса" также была ударом.

Чиновник добавил, что договор об аренде помещения заключили ранее, а информирование о праздновании Дня памяти жертв Голодомора происходило недостаточно. По его словам, было бы лучше, если бы проведение различных мероприятий и вечеринок действительно запретили.

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Коротко о "голодной блогерской тусе"

Во львовском Доме ученых 27 ноября, в День памяти жертв Голодомора, инстаграм-блогеры развлекались на вечеринке с эротической тематикой Show bar.

Шумное празднование устроил Александр Залиско по случаю своего дня рождения.

Ведущий действа Владимир Остапчук опубликовал в сторис фото с вечеринки, подписав его "Голодная блоггерская туса".

Пользователи соцсетей возмутились цинизмом "инфлюэнсеров". Они сразу же начали писать негативные комментарии участникам вечеринки.

Однако блогеры не извинились. Зато они закрыли комментарии под своими сообщениями с празднования и продолжили публиковать фото и видео.

Кроме этого, "лидеры мнений" начали обвинять в зависти и лицемерии всех тех, кто возмутился.

Украинская писательница и издатель Юлия Слывка остро отреагировала на громкое празднование. Из-за этого она попала в бан у многих "инфлюэнсеров".

После инцидента работу Дома ученых ограничили, а Залиско пригласили в участок полиции.

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