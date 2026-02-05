Настоящее чудо: из плена вернулся Назар Далецкий, которого считали погибшим в 2022

Во время обмена пленными 5 февраля в Украину вернулся житель Львовщины Назар Далецкий. Его считали погибшим еще с 2022 года.

Тогда его "похоронили" по анализу и совпадению ДНК. Об этом сообщили в Куликовском поселковом совете Львовского района.

Что известно о Назаре Далецком?

46-летний Назар Далецкий – житель села Большой Дорошев. Он был участник АТО, а с началом полномасштабного вторжения снова пошел защищать Украину.

Воин служил в 24-й отдельной механизированной бригаде имени короля Даниила.

Как рассказал председатель Львовской ОВА Козицкий, в мае 2022 года он перестал выходить на связь.

Сначала Назар Далецкий был среди пропавших без вести. Позже семье сообщили, что он якобы погиб под Купянском в день своего рождения – 25 сентября 2022 года.

Впрочем, в 2025 году трое освобожденных из плена защитников сообщили, что Назар Далецкий жив.

Он жил. Он выстоял. Он вернулся. Это чудо, выстраданное мужеством, верой и любовью тех, кто не переставал ждать. Это напоминание каждому из нас пока есть хоть малейшая надежда – она стоит того, чтобы за нее держаться,

– написали в поселковом совете.

