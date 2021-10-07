Не хватает полмиллиарда гривен: Львову не хватит обещанных денег на отопительный сезон

Недавно правительство, местные власти и "Нафтогаз" договорились не повышать цену на газ для населения. Однако теплоснабжающие предприятия будут покупать голубое топливо по новым тарифам. Чтобы компенсировать эту разницу, Львову нужно полмиллиарда гривен.

Во время "часа вопросов к мэру" мэр Львова Андрей Садовый отметил, что тарифы на тепло для населения в этом году не будут расти. Однако из-за этого город ждут дополнительные расходы.

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Львову не хватает 500 миллионов гривен

Между Кабинетом Министров, Ассоциацией городов, палатой общин и НАК "Нафтогаз" были непростые дискуссии о поднятии цены на газ. В результате обсуждений договорились, что тарифы в Украине на тепло не изменятся. Население будет покупать газ по стабильной цене.

Было 2 варианта. Первый – города поднимают цену на тепло вдвое, и мы бы сегодня имели совсем другие пикеты по всем городам Украины. Это было бы использовано врагом-агрессором. Поэтому второй вариант: все договорились, что цены для населения не будут поднимать,

– отметил Садовый.

Однако этот вариант требует дополнительных расходов из местного бюджета. Для теплоснабжающих предприятий цена на голубое топливо возрастет. Поэтому, чтобы как-то компенсировать эту разницу, государство увеличило для городов налог на доходы физических лиц (НДФЛ) на 4%. Однако, по словам Садового, это не покроет всех расходов, которые могут составлять до 500 миллионов гривен.

"Правительство согласилось увеличить НДФЛ для городов на 4% с 2022 года. Сейчас мы эту цифру просчитываем, но она не покроет расходов – минус может быть до 500 миллионов гривен", – добавил мэр.

По его словам, правительство готово переформатировать вопрос Государственного фонда регионального развития-2022 (ГФРР), чтобы эти деньги выделялись и городом, и областью.

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Львов выделит 200 миллионов гривен на дофинансирование

Садовый отметил, что важно профинансировать разработку проектов, чтобы в следующем году Львов получил от государства 300 – 500 миллионов гривен на поддержку проектов с ГФРР.

"В этом году мы потратим 200 миллионов гривен на дофинансирование наших теплоснабжающих предприятий. Ситуация сложнейшая", – добавил мэр.

Садовый отметил, что в тарифе учтена зарплата 5 тысяч гривен. Однако работникам львовских теплоснабжающих предприятий платят больше.

"В общем то, что происходит с ценой на газ, – это беспорядок, которого не было за последние десятилетия", – отметил городской голова.

Он также добавил, что город планирует пересмотреть политику поддержки ОСМД в части "теплых" кредитов. По словам Садового, важно делать это целыми дворами и такие проекты нужно поддерживать в первую очередь.