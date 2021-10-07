Не хватает полмиллиарда гривен: Львову не хватит обещанных денег на отопительный сезон

7 октября 2021 , 17:49
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Львовский горсовет

Недавно правительство, местные власти и "Нафтогаз" договорились не повышать цену на газ для населения. Однако теплоснабжающие предприятия будут покупать голубое топливо по новым тарифам. Чтобы компенсировать эту разницу, Львову нужно полмиллиарда гривен.

Во время "часа вопросов к мэру" мэр Львова Андрей Садовый отметил, что тарифы на тепло для населения в этом году не будут расти. Однако из-за этого город ждут дополнительные расходы.

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Львову не хватает 500 миллионов гривен

Между Кабинетом Министров, Ассоциацией городов, палатой общин и НАК "Нафтогаз" были непростые дискуссии о поднятии цены на газ. В результате обсуждений договорились, что тарифы в Украине на тепло не изменятся. Население будет покупать газ по стабильной цене.

Было 2 варианта. Первый – города поднимают цену на тепло вдвое, и мы бы сегодня имели совсем другие пикеты по всем городам Украины. Это было бы использовано врагом-агрессором. Поэтому второй вариант: все договорились, что цены для населения не будут поднимать,
отметил Садовый.

Однако этот вариант требует дополнительных расходов из местного бюджета. Для теплоснабжающих предприятий цена на голубое топливо возрастет. Поэтому, чтобы как-то компенсировать эту разницу, государство увеличило для городов налог на доходы физических лиц (НДФЛ) на 4%. Однако, по словам Садового, это не покроет всех расходов, которые могут составлять до 500 миллионов гривен.

"Правительство согласилось увеличить НДФЛ для городов на 4% с 2022 года. Сейчас мы эту цифру просчитываем, но она не покроет расходов – минус может быть до 500 миллионов гривен", – добавил мэр.

По его словам, правительство готово переформатировать вопрос Государственного фонда регионального развития-2022 (ГФРР), чтобы эти деньги выделялись и городом, и областью.

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Львов выделит 200 миллионов гривен на дофинансирование

Садовый отметил, что важно профинансировать разработку проектов, чтобы в следующем году Львов получил от государства 300 – 500 миллионов гривен на поддержку проектов с ГФРР.

"В этом году мы потратим 200 миллионов гривен на дофинансирование наших теплоснабжающих предприятий. Ситуация сложнейшая", – добавил мэр.

Садовый отметил, что в тарифе учтена зарплата 5 тысяч гривен. Однако работникам львовских теплоснабжающих предприятий платят больше.

"В общем то, что происходит с ценой на газ, – это беспорядок, которого не было за последние десятилетия", – отметил городской голова.

Он также добавил, что город планирует пересмотреть политику поддержки ОСМД в части "теплых" кредитов. По словам Садового, важно делать это целыми дворами и такие проекты нужно поддерживать в первую очередь.

Автор: Ольга Котів