Не смог купить Mercedes и забрал его эвакуатором: судили изобретательного жителя Львова
Источник:Zaxid.net
Житель Львова хотел приобрести легковушку Mercedes, но это не удалось. Поэтому он решил взять эвакуатор и украсть авто.
Это дело рассматривали в Сиховском райсуде 23 декабря. А случился сам инцидент еще в конце мая.
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Как он все объяснил
В материалах дела говорится, что мужчина объяснил свои действия. Он сказал, что хотел купить машину, но решил, что у нее нет владельца. Он совершил преступление примерно в половине 3 часов ночи 24 мая.
Злоумышленник приехал на эвакуаторе к улице Хуторовка, где было припарковано авто. После этого он отвез Mercedes C220 в село Ходорковцы, что неподалеку от города Бобрка. Там авто раскомплектовали и начали распродавать на запчасти.
Таким образом львовянин нанес владелице транспорта убытков на 38, 5 тысячи гривен. Владелица автомобиля обратилась в полицию и правоохранители быстро нашли и задержали вора.
Каким было решение суда
Когда изучение материалов следствия закончилось, судья вынес вердикт. Подозреваемого признали виновным в совершении преступления, поэтому он получил 3 года заключения. Однако судья освободил его от этого наказания и назначил 1 год испытательного срока.
Другой угон автомобиля
Тоже в конце мая произошло другой яркий угон автомобиля в Киеве. Там посреди ночи Peugeot въехал в припаркованный автомобиль.
Когда патрульные приехали, оказалось, что за рулем был автомеханик в нетрезвом состоянии. Он просто взял "покататься" авто, которое привезли на ремонт в его СТО.