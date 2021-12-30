Не смог купить Mercedes и забрал его эвакуатором: судили изобретательного жителя Львова

Житель Львова хотел приобрести легковушку Mercedes, но это не удалось. Поэтому он решил взять эвакуатор и украсть авто.

Это дело рассматривали в Сиховском райсуде 23 декабря. А случился сам инцидент еще в конце мая.

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Как он все объяснил

В материалах дела говорится, что мужчина объяснил свои действия. Он сказал, что хотел купить машину, но решил, что у нее нет владельца. Он совершил преступление примерно в половине 3 часов ночи 24 мая.

Злоумышленник приехал на эвакуаторе к улице Хуторовка, где было припарковано авто. После этого он отвез Mercedes C220 в село Ходорковцы, что неподалеку от города Бобрка. Там авто раскомплектовали и начали распродавать на запчасти.

Таким образом львовянин нанес владелице транспорта убытков на 38, 5 тысячи гривен. Владелица автомобиля обратилась в полицию и правоохранители быстро нашли и задержали вора.

Каким было решение суда

Когда изучение материалов следствия закончилось, судья вынес вердикт. Подозреваемого признали виновным в совершении преступления, поэтому он получил 3 года заключения. Однако судья освободил его от этого наказания и назначил 1 год испытательного срока.

Другой угон автомобиля

Тоже в конце мая произошло другой яркий угон автомобиля в Киеве. Там посреди ночи Peugeot въехал в припаркованный автомобиль.

Когда патрульные приехали, оказалось, что за рулем был автомеханик в нетрезвом состоянии. Он просто взял "покататься" авто, которое привезли на ремонт в его СТО.