Неизвестный в маске бросил коктейли Молотова в мечеть на территории ТЦ "Южный"
- Во Львове неизвестный в маске бросил коктейли Молотова в мечеть, расположенную на территории ТЦ "Южный".
- Правоохранители расследуют инцидент как умышленное уничтожение или повреждение имущества.
- Мусульмане считают это нападение сознательной провокацией, направленной на дестабилизацию религиозной ситуации.
Вечером 28 апреля во Львове неизвестный подожгли мечеть. Пламя удалось потушить. Мусульмане называют этот инцидент сознательной провокацией.
Событие произошло после восьми вечера в Исламском религиозно-культурном центре, расположенном на территории ТЦ "Южный". Об этом сообщает полиция.
Что известно о поджоге мечети во Львове?
Следователи установили, что неизвестный мужчина бросил в помещение религиозно-культурного центра две бутылки с зажигательной смесью, после чего скрылся. Жидкость из одной бутылки загорелась, однако один из служителей погасил пламя.
В настоящее время правоохранители пытаются установить личность злоумышленника. Также возбуждено уголовное производство по факту умышленного уничтожения или повреждения имущества. Поджигателю грозит лишение свободы сроком от 3 до 10 лет.
Как мусульмане отреагировали на поджог мечети во Львове?
Ранее на событие отреагировал Глава Духовного управления мусульман Автономной Республики Крым, Верховный Муфтий Крыма Айдер Рустемов.
Рустемов уточнил, что нападавший был одет в маску. В результате пожара никто не пострадал.
Верховный Муфтий Крыма заявил, что мусульмане расценивают этот инцидент как сознательную провокацию, направленную на дестабилизацию религиозной ситуации и создание искусственного конфликта.
По его словам, такое преступление не мог совершить верующий человек. Представитель мусульман подчеркнул, что покушение на святое место – поджог минбара – недопустимо.
Последствия поджога мечети во Львове / Фото с фейсбук-страницы Рустемова
Он отметил, что действия злоумышленников были направлены на устрашение мусульманской общины, провоцирование агрессивной реакции, разжигание вражды внутри общины, давление на меценатов мечети и дискредитацию Украины на международной арене.
Также Рустемов заявил, что в условиях полномасштабной войны подобные действия являются частью российских сценариев, цель которых посеять хаос и раскол в обществе.
