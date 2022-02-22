Неподалеку от Червонограда произошло ощутимое землетрясение

Возле Червонограда 21 февраля зафиксировали землетрясение. Его магнитуда по шкале Рихтера составляла 2,8.

Такое землетрясение считают ощутимым для людей. Оно способно вызвать колебания легких предметов.

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Недалеко от Червонограда произошло землетрясение

Вблизи Червонограда 21 февраля зафиксировали землетрясение магнитудой 2,8 по шкале Рихтера. Его источник расположен на глубине 3 километра.

По классификации землетрясение относится к ощутимым, ощущаемым немногими людьми, которые находятся внутри помещения, под открытым небом – только в благоприятных условиях,

– рассказали специалисты.



Возле Червонограда произошло землетрясение / Фото Главного центра спецконтроля

Колебания такого землетрясения подобны сотрясению, которое образовал проезд легкого грузовика. Если наблюдать внимательно, то можно заметить легкие колебания нетяжелых предметов. Их лучше видно в квартирах на верхних этажах.

Самые мощные землетрясения на Львовщине зафиксировали 11 сентября 2018 года и 3 декабря 2019 года. Их магнитуды составляли 2,2 и 3,0.



Параметры землетрясения / Фото Главного центра спецконтроля

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