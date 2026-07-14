Сильный ливень обрушился на Львов: часть улиц оказалась под водой, а молния ударила в телебашню

14 июля на Львов обрушился сильный ливень с грозой, что привело к масштабному подтоплению улиц и создало значительные затруднения для автомобильного движения. На отдельных участках дороги вода поднялась настолько, что проезд транспорта стал практически невозможным.

Во время непогоды молния также ударила в львовскую телебашню, а жители сообщают о перебоях с электроснабжением и скачках напряжения. Об этом пишут местные телеграм-канала.

Что известно о непогоде во Львове?

В понедельник, 14 июля, Львов оказался под ударом сильной непогоды. На город обрушились сильный ливень и гроза, которые за короткое время привели к подтоплению ряда улиц. В социальных сетях активно распространяются фото и видео последствий непогоды, на которых видно, что отдельные дороги буквально превратились в реки.

Сильный ливень во Львове: смотрите видео

Из-за значительного количества осадков движение транспорта на некоторых автодорогах существенно затруднилось. На отдельных участках автомобили вынуждены двигаться очень медленно, а местами проезд фактически стал невозможным из-за высокого уровня воды.

В соцсетях в шутку сравнивают Львов с Венецией, однако для горожан такая ситуация создала немало неудобств.

Львов накрыла сильная непогода: смотрите видео

Во время грозы очевидцы также зафиксировали момент, когда молния ударила в львовскую телебашню. Видео с ярким электрическим разрядом активно распространяются в местных телеграм-каналах и социальных сетях.

Молния ударила в львовскую телебашню: смотрите видео

Помимо подтоплений, жители разных районов Львова сообщают о перебоях с электроснабжением. По словам очевидцев, местами пропадал свет, а также фиксировались резкие скачки напряжения в электросети.

В связи с этим горожанам рекомендуют временно отключить от электросети чувствительную бытовую технику и другие мощные электроприборы, чтобы защитить их от возможных повреждений в случае перепадов напряжения.

Отметим, что на этой неделе в Украине будет преобладать летняя жаркая погода, однако отдельные регионы периодически будут охватывать грозовые дожди. В начале второй половины недели осадки с грозами охватят большинство областей, местами возможны град и шквальные ветры.

Наиболее нестабильная погода ожидается в западных регионах, где дожди будут длиться дольше, тогда как в других областях будет преобладать сухая и солнечная погода. В пятницу на большей части территории страны осадков не будет, только ночью и утром на Западе местами возможен туман.

Температура воздуха ночью будет колебаться преимущественно от +13 до +21 градуса, а днем составит +26...+33 градуса, местами в Закарпатье и на крайнем Юге – до +35 градусов.